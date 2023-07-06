مجلة بريطانية تدعو لزيارة مصر.. جمال يجمع بين التاريخ وروح المغامرات

دعت مجلة “ salon prive ” البريطانية، إلى زيارة مصر والاستمتاع بجمال مصر، الذي وصفته المجلة بأنه جمال خالد يجمع ما بين التاريخ الكبير وروح المغامرات .

وقالت المجلة ان القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ، وجهات سياحية مصرية شهيرة لطالما جذبت المسافرين من جميع أنحاء العالم .

وأضافت المجلة، مع عجائبها المعمارية الغنية ، وأهميتها التاريخية ، ، أصبحت مصر نقطة محورية و مفضلة لأولئك الذين يبحثون عن مغامرة غير عادية.

- المتحف المصري الكبير

وأوضحت المجلة، أن كل زائر لمصر الان يستعد لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه المقرر هذا العام، حيث سيكون ي أكبر متحف أثري في العالم حيث يرحب المتحف الجديد بالضيوف بتمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 11 مترًا لرمسيس الثاني، كما يقدم لمحة عن الكنوز المكتشفة من قبر الملك توت والتي تمتد لأكثر من 7000 عام من التاريخ والثقافة المصرية.

كما تقدم القاهرة عددًا لا يحصى من التجارب لعشاق التاريخ ما بين أهرامات الجيزة الشهيرة إحدى عجائب الدنيا السبع والهرم المدرج في زوسر الذي يقدم لمحة رائعة عن مجمع المقابر القديم الذي يسبق أهرامات الجيزة بعدة مئات من السنين.

- رحلة للتاريخ بزيارة الأقصر

كذلك دعت المجلة لزيارة مدينة الأقصر، والتي تسمح للمسافرين بدخول رحلة لزيارة التاريخ، كما دعت أيضا الى زيارة مدينة القاهرة الساحرة، حيث القصور ومراكز الفنون المسرحية والمعارض الفنية المعاصرة والعديد من المتاحف ومنطقة المعز، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، و خان الخليلي، الأسواق الصاخبة التي يبلغ عمرها 1000 عام ، والتي تقدم الحرف اليدوية والهدايا التذكارية.

كما دعت المجلة لزيارة الإسكندرية جوهرة البحر الأبيض المتوسط، وقالت: تأسست الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد ، وتتميز بسحر الشباب الممزوج بالتأثيرات عبر الثقافات من تاريخها النابض بالحياة ويمكن زيارة عمود بومبي ، الذي تم تشييده تكريمًا للإمبراطور الروماني دقلديانوس ، فضلا عن زيارة المدرج الروماني و قلعة قايتباي، حيث كانت ذات يوم منارة فاروس الأسطورية، ومتحفًا بحريًا بأبراج مراقبة ومجموعة آسرة من الأسلحة ومكتبة الإسكندرية .