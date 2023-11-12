الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل خفير خصوصى فى بنها

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات بنها، نظر محاكمة 5 متهمين بقتل مقتل خفير خصوصي على يد 5 متهمين، أثناء قيامه بحراسة حديقة في بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة الثلاثاء المقبل من دور شهر نوفمبر الجاري؛ لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمدًا المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، اثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه، اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنون سلفا بوجوده بها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم، وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته.

حراسة حديقة محافظة القليوبية خفير خصوصي محاكمة

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