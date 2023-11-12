الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أصغر معتقلة بسجون الاحتلال.. إسرائيل تصدر حكمًا على طفلة بالسجن 12 عامًا

أصغر معتقلة بسجون
أصغر معتقلة بسجون الاحتلال

أفادت فضائية "الغد" في نبأ عاجل، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، بحق الطفلة نفوذ حماد والتي تبلغ من العمر 16 عامًا من مدينة القدس.

 الطفلة تعرضت لتحقيق قاسٍ وطويل وتقبع في سجن "الدامون"

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلة من حي الشيخ جراح بالمدينة، والتي تعد أصغر معتقلة في سجون الاحتلال، إذ اعتقلت في الثامن من ديسمبر من عام 2021، وتعرضت لتحقيق قاسٍ وطويل، وتقبع في سجن "الدامون".

القدس الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل نادي الأسير الفلسطيني الأسير الفلسطيني

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