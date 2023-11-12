معاون الوزراء الأسبق يكشف ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة
تحدث الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة.
وقال، خلال لقاءه على فضائية صدى البلد، اليوم الأحد، إن ضوابط العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية يجب أن يلتزم بها كافة المرشحين على الانتخابات الرئاسية خلال خوض الانتخابات وبالتالي الالتزام بالأموال المتفق عليه والتي تبلغ 20 مليون جنيه مصري في المرحلة الأولى، وفي حالة الإعادة تضاف 5 ملايين جنيه مصري.
عدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام
وتابع، أن من أهم تلك الضوابط:-
- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
- عدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- عدم تقديم الهدايا والتبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل العام والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- عدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأي صورة في الدعاية الإنتخابية بغرض التأثير على القرارات، أو على نحو يحل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.