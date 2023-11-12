معاون الوزراء الأسبق يكشف ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة

تحدث الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة.

وقال، خلال لقاءه على فضائية صدى البلد، اليوم الأحد، إن ضوابط العملية الانتخابية والدعاية الانتخابية يجب أن يلتزم بها كافة المرشحين على الانتخابات الرئاسية خلال خوض الانتخابات وبالتالي الالتزام بالأموال المتفق عليه والتي تبلغ 20 مليون جنيه مصري في المرحلة الأولى، وفي حالة الإعادة تضاف 5 ملايين جنيه مصري.

عدم إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام

وتابع، أن من أهم تلك الضوابط:-