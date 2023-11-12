الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرقة ايبيريا الإسبانية تقدم حفلين استعراضيين في أوبرا القاهرة والإسكندرية

فرقة ايبيريا الإسبانية
فرقة ايبيريا الإسبانية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة فرقة إيبيريا للرقص لتقديم حفلين بالقاهرة والاسكندرية، بعنوان بيكاسو فى الاستعراضات تنفيذ واخراج فيوليتا رويز، وتصميم مانويل سيجوفيا وذلك في الثامنة مساء الاثنين 13 نوفمبر علي مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " ومساء الخميس 16 نوفمبر على المسرح الصغير بالأوبرا.

برنامج حفل فرقة ايبيريا 

يتضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات التشكيلي الإسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي، المتلالئ، ليلة حزينة، الصمت، الترنيمة الزراعية، رقص هيبوفيلدز، حقول الشمس والقمر، قماش مورنر، بولو، ريمرينو، الدفوف وغيرها.

أبرز المعلومات عن فرقة ايبيريا للرقص

يذكر ان فرقة ايبيريا للرقص تأسست عام 1993 علي يد مانويل سيجوفيا وفيوليتا رويز بهدف نشر واستلهام التراث الاسباني حيث نجحت فى دمج الكثير من فنون الرقص والموسيقى معا مثل الرقص الشعبي الجديد والتاريخي والفلامنجو مع الموسيقى الحية، حصدت العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض رقص في مدريد عام 2020.

دار الأوبرا المصرية فرقة ايبيريا للرقص أوبرا الإسكندرية أوبرا القاهرة الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا

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