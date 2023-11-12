اقتصادية قناة السويس: "السخنة والأدبية" استقبلا 74 سفينة بحمولات 2 مليون طن

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن ميناءي السخنة والأدبية التابعين للهيئة في المنطقة الجنوبية، قد استقبلا 74 سفينة متنوعة خلال شهر أكتوبر الماضي، بحمولات إجمالية بلغت 2052923.12 طن وعدد حاويات 73407 حاويات مكافئة، ما يمثل نشاطًا لافتًا يعكس حركة التطوير الشاملة التي تقوم بها الهيئة لموانئها التابعة كافة.

وذكر البيان أن ميناء السخنة قد استقبل 49 سفينة خلال أكتوبر بحمولات إجمالية 1565164.81 طن، منها 31 سفينة بضائع عامة بحمولة 698215 طنًا، و8 سفن صب جاف بحمولة 333289.51 طن، و10 سفن صب سائل بحمولة 533660.3 طن، وكانت أعداد الحاويات 65309 حاويات مكافئة، وبلغت الزيادة في معدل السفن 16.67% مقارنة بأكتوبر عام 2022، حيث استقبل الميناء حينها 42 سفينة.

فيما شهد ميناء الأدبية في أكتوبر 2023 استقبال 25 سفينة، منها 8 سفن بضائع عامة، و3 سفن صب جاف، و10 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات، وسفينة أخرى، وكان إجمالي الحمولات 487758.31 طن، مقارنة بإجمالي حمولات 359925.81 طن في نفس الشهر من عام 2022 بمعدل زيادة في الحمولات بلغ 35.52%، واستقبل الميناء 8098 حاوية مكافئة، بمعدل زيادة في أعداد الحاويات بلغ 42.97%، مقارنة بـ5664 حاوية مكافئة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.