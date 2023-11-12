الطاقة الذرية: انطلاق اجتماع "الأفرا" الثانى فى أسوان

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع الثاني للجان الوكالة الإفريقية (الأفرا) ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

حضر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حفل الافتتاح بدعوة من الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية. كما شارك في الحفل البروفيسور شوكت عبدالرازق، نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دينا الحسيني، رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسوان عن امتنانه لاختيار أسوان مكانًا لعقد اجتماعات لجان الأفرا، تدعيمًا للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خلال المشروعات التي يتم إعدادها من خلال تلك اللجان. وأضاف أن مدينة أسوان الساحرة، كما كانت مركزًا لتلاقي الثقافات والحضارات عبر العصور، فإنه ينطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية في العالم ببنبان، إلى جانب الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التي تقام داخل أسوان، لتكون دائمًا مصدرًا للنماء والرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة.

كما أكد سيادته أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثة في الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطني في الأفرا، عن ترحيبه بضيوف مصر وهم مسئولون رفيعو المستوى من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما رئيس قطاع إفريقيا بإدارة التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، البروفيسور شوكت عبدالرازق، مدير شعبة التعاون التقني لإفريقيا، إضافة إلى رئيس قسم التعاون التقني في إفريقيا وممثلين عن أمانة الوكالة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حضور كبار المسئولين من الوكالة في هذا الاجتماع يعكس الاهتمام والأولوية التي توليهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الإقليمي في قارة إفريقيا، لتدعيم النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية وتطبيقات استخدامات الطاقة الذرية السلمية في جميع أنحاء القارة السمراء.