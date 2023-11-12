الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار البترول 2% بسبب مخاوف الإمدادات

البترول
البترول

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، عن ارتفاع أسعار البترول بنسبة 2% في آخر إغلاق لها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة حول إمدادات البترول. 

وجاء ذلك في وقت يعبّر فيه العراق عن دعمه لتخفيضات إنتاج البترول التي تنفذها أوبك+ قبل الاجتماع المقبل الذي سيعقد في غضون أسبوعين. 

كما قام بعض المضاربين بتحركات في السوق استعدادًا لحالة عدم اليقين في أوضاع السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من ذلك، استقرت الأسعار على خسائر أسبوعية بنسبة 4%، وهذا يعد الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بمخاوف إمدادات البترول

وتابع التقرير تسجيل خام برنت 81.43 دولار، فيما حقق نفس الخام الخميس الماضي 80.41 دولار، وحقق خام غرب تكساس77.17 دولار، فيما سجل الخميس الماضي 76.05 دولار، وحقق خام أوبك 84.27 دولار، وسجل نهاية الأسبوع الماضي 84.27 دولار.

وزارة البترول والثروة المعدنية اسعار النفط إمدادات البترول أوبك أوضاع السوق

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