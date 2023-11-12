الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة الفلسطينية: الجثامين ملقاة على الأرض بمجمع الشفاء.. وتوقف ثلاجات الموتى عن العمل

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يركز منذ ساعات على قصف مجمع الشفاء الطبي ومختلف مرافقه، إضافة إلى تدمير مرافق المياه في مجمع الشفاء الطبي، معقبًا: "لا موارد ماء بالمجمع الآن".

الاحتلال قصف مرافق العناية المركزة

وأضاف البرش، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الاحتلال قصف مرافق العناية المركزة على مدار الساعات الماضية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف كل الأفراد والأطقم الطبية التي تحاول التحرك في محيط مستشفى الشفاء.

وأشار مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن جثامين الفلسطينيين ملقاة على الأرض بمجمع الشفاء، وثلاجات حفظ الموتى مكتظة ومتوقفة عن العمل، منوهًا بأن الاحتلال قصف محطة الأكسجين التابعة للمجمع، ما أسفر عن استشهاد عشرات الأطفال ومرضى العناية المركزة.

وتابع: خدمات مجمع الشفاء الطبي توقفت بشكل كامل، ولا نملك غير تقديم الرعاية الأولية.

الصحة الفلسطينية الجثامين ملقاة على الأرض ثلاجات الموتي متوقفة عن العمل مكتظة الجثامين

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