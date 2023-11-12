الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء جلسة محاكمة تاجر عملة مزيف فى عابدين

محاكمة
محاكمة

بدأت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة عامل، على خلفية اتهامه بسرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وأكدت التحقيقات نصب أحد الأشخاص على المواطنين، وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

اعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاط تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم، ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي في مسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

محكمة جنح عابدين سرقة المواطنين تغيير العملات المحلية عملات أجنبية

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