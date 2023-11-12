قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبر بالوطن من كل المخاطر

قال الدكتور محمود سيد عبدالحميد، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن الإسماعيلية، إن مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الأخيرة إنجازات ونجاحات في كل قطاع وجهة من مشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية وتحسين حياة المواطنين بكل القرى والمحافظات، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال القادمة.

الرئيس عبر بالوطن من كل المخاطر

وأكد القيادي الحزبي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وتابع: "الرئيس انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما استطاع الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها".

إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها

كما دعا محمود سيد، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي في 9 سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.​

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن أعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها، وفي ضوء ذلك قرر الحزب تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية لدعم وتأييد الرئيس على مستوي الجمهورية.