الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبر بالوطن من كل المخاطر

محمود سيد القيادي
محمود سيد القيادي الحزبي بمستقبل وطن

قال الدكتور محمود سيد عبدالحميد، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن الإسماعيلية، إن مصر شهدت خلال الـ10 سنوات الأخيرة إنجازات ونجاحات في كل قطاع وجهة من مشروعات قومية في جميع أنحاء الجمهورية وتحسين حياة المواطنين بكل القرى والمحافظات، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال القادمة.

الرئيس عبر بالوطن من كل المخاطر

وأكد القيادي الحزبي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل على عاتقه طموحات وآمال المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن كل المخاطر، وكذلك قراراته الجريئة بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي صبت في مصلحة وطننا الغالي، وهو ما أكدته كل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وتابع: "الرئيس انطلق ليشيد مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصر، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، كما استطاع الرئيس أن يعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها".

إنجازات السيسى تتحدث عن نفسها
كما دعا محمود سيد، جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن إنجازات الرئيس السيسي في 9 سنوات تتحدث عن نفسها وأنقذت البلاد من الانهيار.​

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن أعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها، وفي ضوء ذلك قرر الحزب تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية لدعم وتأييد الرئيس على مستوي الجمهورية.

مصر حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي التدريب والتثقيف الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

"مستقبل وطن" ببنى سويف يعقد مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مستقبل وطن ينظم حملة "طرق الأبواب" للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب