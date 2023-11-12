التنسيق الحضاري يدرج اسم الفنان نبيل درويش ضمن "عاش هنا"

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الفنان نبيل درويش، ضمن مشروع "عاش هنا"، حيث وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع في 77 طريق سقارة السياحي - المريوطية - الجيزة.

وكانت قد أطلقته وزارة الثقافة ضمن سلسلة "ذاكرة المدينة"، ويوليها الجهاز اهتمامًا خاصًا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة؛ بهدف تخليد وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها كبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع.

نبذة عن الفنان نبيل درويش

ولد نبيل درويش في مركز السنطة التابع لمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف 1962، دكتوراه من كلية الفنون التطبيقية فى الخزف 1981، وتدرج فى وظائف التدريس فى الجامعة إلى أن أصبح رئيسا لقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية.

مثل مصر في معرض فينيسيا الدولى للخزف 1971، وفي بينالى باريس في نفس العام، كما تم اختياره مستشارا دوليا فى الاحتفال العالمي بفن الخزف عام 2000، وأسهم بفعالية في مجال فن الخزف ونظرياته.

نبذة عن مشروع "عاش هنا"

يهدف "عاش هنا" إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وهذا المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، وتتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـ QR، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، ما يُساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.