الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم 180 أسرة أولى بالرعاية بكفر الشيخ

المعارض
المعارض

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني قامت بتنظيم 6 معارض مجانية للآثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية؛ ليستفيد منها 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بقرى "منية المرشد – قندبوله - كوم دميس- العالي – برنبال - معدية مهدي – الدقايبة – البرايشة- الزهراء- الروس- الهردة- خان الجني- مطوبس – القنى- حي مسجد سيدي عامر- حي مسجد سيدي عبدالوهاب- حي المحطة القديمة- حي المستشفي العام" بمركز مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

 

محافظ كفر الشيخ: دعم الأسر الأكثر احتياجا والفئات المستحقة

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

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تمويل 377 مشروعًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

ومؤخرا، فقد نظمت جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، 13 قافلة طبية، تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1413 شخصًا من أبناء مركزى دسوق والحامول، وهى قرى "شباس الشهداء- العزبة البيضاء- البرنس- جماجمون- كفر إبرهيم- كفرالعرب- أبوزيادة " بمركز دسوق، وقرى"  11 الحفير- 8 العنابر-9-12-13" بمركز الحامول، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

 

التضامن تشيد بجهود مؤسسات المجتمع المدني

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مطوبس كفر الشيخ الأورمان التحالف الوطني السيسي

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