الصحة: انخفاض الإصابة بالفيروس التنفسى المخلوى عن العام الماضى

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى، عن تفاصيل الوضع الوبائى للفيروسات التنفسية بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أن الوضع الوبائى مطمئن جدًا.

مساعد وزير الصحة: نسب الإصابات بالأمراض التنفسية فى المعدلات الطبيعية

وأشار قنديل، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس التنفسى المخلوي أقل بالمقارنة بمعدل الإصابات في العام الماضي، أما عن الفيروسات التنفسية الأخرى سواء كانت إنفلونزا موسمية أو نزلات برد أو كورونا وغيرها، فإن ارتفاع نسب الإصابة بها أمر طبيعى ومعتاد ولا يدعو للقلق، حيث إنه ناتج عن تغيير الفصول والتقلبات الجوية.

وأوضح مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى أن أغلب الفيروسات التنفسية تتشابه في الأعراض، ولكن معظمها يتم التعافي منها خلال 3 أيام فى حال الالتزام بالراحة التامة وتناول السوائل، واللجوء إلى الأدوية إذا كانت الأعراض شديدة فقط.

منظومة رصد قوية للأمراض الوبائية

وأكد أن الوزارة لديها منظومة رصد قوية للأمراض الوبائية، حيث تضم فريقًا كاملًا يقوم بمتابعة معدلات ونسب الإصابات بالأمراض الوبائية والمعدية على مدار اليوم، كما يقوم بمتابعة الوضع الوبائى العالمى للتعامل مع أى متغيرات أو مستجدات قد تطرأ عالميًا.

وفيما يتعلق بوجود إصابات بأمراض معدية بين طلاب المدارس، أكد قنديل أنه لم يتم غلق أى فصل فى مدرسة بسبب أى مرض معد، ووجود أى حالة إصابة بمرض معد هو أمر طبيعى ولا يعنى انتشاره بين باقى الطلاب.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان تتعامل بشفافية كاملة مع المواطنين، وفى حال رصد أى زيادة غير عادية فى أي من الأمراض الوبائية سيتم الإعلان عنها بكل وضوح.