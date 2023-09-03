"الصحة": الوضع الوبائي مطمئن و80% من المصابين بالمتحور الجديد يتعافون

حذر د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من أي استخدام لأي خطط علاجية، دون استشارة الطبيب، مشددًا على عدم اتباع بروتوكولات مواقع التواصل لعلاج عدوى متحور كورونا الجديد.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على "CBC"، إنه لم ينبغ أخذ أي خطة علاجية دون تشخيص الأطباء والمتخصصين، فتأثير تناول العقار دون الرجوع للطبيب المتخصصي أكثر خطورة من المرض نفسه في بعض الأحيان.

الوضع الوبائي في مصر

وأكد أن 80% من المصابين بالمتحور الجديد لكورونا يتعافون دون أي تدخل دوائي، ولا يوجد علاج خاص بمتحور eg5، والأدوية التي إجازتها هي نفس الـأدوية التي يتم التعامل معها من المتحورات الأخرى بشرط التأكد من الإصابة بعد الرجوع للطبيب المتخصص.

وشدد متحدث الصحة على أنه لا بد من التشخيص أولا والوحيد القادر على ذلك هو الطبيب، قائلا: "إذا ثبت المرض فكل شخص يختلف في تكوينه عن الآخر، فمن الممكن أن تختلف الخطة العلاجية من شخص لآخر".

وحول الوضع الوبائي في مصر، طمأن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين، مؤكدا أن ما يجعل الفيروس أكثر خطورة هو قدرة المتحور على زيادة معدلات الوفيات أو زيادة نسبة الدخول إلى المستشفيات، وإلى الآن ليس هو الواقع الذي نعيشه في مصر.