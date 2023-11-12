جولة صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بقطور

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في خفض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة قطور، حيث تابع المحافظ أعمال فرد السن بشارع الجيش تمهيدا لأعمال الرصف بالشارع.

استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع

وخلال الجولة، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لتفقد منافذ السلع الغذائية والأسواق بكفر الزيات

وفى سياق متصل واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لتفقد الأسواق والمعارض والمنافذ التجارية، لمراجعة ومتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقام محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة، على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بكفر الزيات، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق والتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ.

واستهدفت الجولة المرور على الأسواق ومحالّ وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بكفر الزيات،واطمان المحافظ على توافر السلع وأكد رحمي على ضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور.