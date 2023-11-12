الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الجوى الروسى يدمر مُسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، عن أن الدفاعات  الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق منطقة بيلجورود.

وقال البيان تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي، على مواقع في أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرة مسيرة ثابتة الجناحين خلال الليل. 

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي منطقة بيلجورود.

الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة والصواريخ على العديد من المناطق

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، عن أن روسيا أطلقت موجة من الطائرات المسيرة والصواريخ، على العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة كييف.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه تم اعتراض 19 من بين الطائرات المسيرة الـ31، التي أطلقتها روسيا، ولم يقدم المزيد من المعلومات حول طبيعة الطائرات المسيرة، التي أسقطها.

يأتي هذا فيما قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، تعليقًا على إطلاق الصاروخ الروسي، أمس، باتجاه كييف، إنه يجب محاسبة روسيا على أفعالها.

وأضافت "برينك" فى بيان على منصة X لقد استيقظنا اليوم على الصواريخ الروسية المرسلة لتدمير البنية التحتية المدنية فى كييف، وهذه الضربات على المدن والموانئ الأوكرانية، بما فى ذلك الطائرات بدون طيار التى زودتها بها إيران، تصيب وتقتل المدنيين يوميًا. وكما قالت مجموعة السبع: يجب على روسيا أن تتحمل العواقب القانونية لهذه الأفعال، من ضمنها التعويضات.

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روسيا ترفض اتهامها بالتورط فى تشويه نجمة داود فى باريس

 

كيربي: أمريكا استخدمت 96% من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تمت الموافقة عليها لأوكرانيا

يذكر أنه الخميس الماضي أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربى، عن أن الولايات المتحدة استخدمت بالفعل ما يقرب من 96% من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق لأوكرانيا.

وقال كيربي إن من إجمالي الأموال التي تم تقديمها لأوكرانيا منذ بداية الحرب، والتى تزيد عن 60 مليار دولار وهذه ليست مجرد مساعدات أمنية، بل إنها مساعدات اقتصادية ومالية وإنسانية - استخدمنا حوالي 96 بالمائة من الأموال التى تم تقديمها لأوكرانيا منذ بداية الحرب.

ودعا كيربي، الكونجرس إلى الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمساعدة الأمنية لأوكرانيا، قال إن أكثر من 90 بالمائة منها قد تم استخدامها بالفعل.

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