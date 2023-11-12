أوكرانيا تعلن تصديها 59 هجوما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت 59 هجوما روسيا فى قطاعات كوبيانسك وباخموت وأفديفكا ومارينكا وشاختارسكي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان - فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - أنه 71 اشتباكا قتاليا وقعوا، فيما لا يزال الوضع العملياتى فى شرق وجنوب أوكرانيا صعبا.



وأضاف البيان - الذى نقلته وكالة أنباء يوكريفورم - أن القوات الأوكرانية تواصل العملية الهجومية فى اتجاه ميليتوبول واتجاه باخموت؛ مما ألحق خسائر فى القوى البشرية والمعدات بالقوات الروسية.



ونفذ سلاح الجو التابع للقوات الأوكرانية - على مدار اليوم - 10 غارات على مناطق تمركز أفراد القوات الروسية وأسلحته وعتاده العسكري.



ودمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز إس-400.



وضربت وحدات من القوات الصاروخية قطعتين من مدفعية القوات الروسية وستة مجموعات من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي.



وشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا واحدا و41 غارة جوية، ونفذ 44 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.