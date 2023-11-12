الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تعلن تصديها 59 هجوما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت 59 هجوما روسيا فى قطاعات كوبيانسك وباخموت وأفديفكا ومارينكا وشاختارسكي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وذكرت هيئة الأركان - فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - أنه 71 اشتباكا قتاليا وقعوا، فيما لا يزال الوضع العملياتى فى شرق وجنوب أوكرانيا صعبا.


وأضاف البيان - الذى نقلته وكالة أنباء يوكريفورم - أن القوات الأوكرانية تواصل العملية الهجومية فى اتجاه ميليتوبول واتجاه باخموت؛ مما ألحق خسائر فى القوى البشرية والمعدات بالقوات الروسية.


ونفذ سلاح الجو التابع للقوات الأوكرانية - على مدار اليوم - 10 غارات على مناطق تمركز أفراد القوات الروسية وأسلحته وعتاده العسكري.


ودمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية صاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز إس-400.


وضربت وحدات من القوات الصاروخية قطعتين من مدفعية القوات الروسية وستة مجموعات من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي.


وشن الجيش الروسي هجوما صاروخيا واحدا و41 غارة جوية، ونفذ 44 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفى الشفاء فى غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الأردن ينفذ عملية ثانية لإنزال المساعدات جوا للمستشفى الميدانى بغزة (فيديو)

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى: مصير بيروت سيكون مثل غزة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس