الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يحيى ذكرى تحرير "خيرسون"

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكرى الجنود والمدنيين الذين ساعدوا في تحرير مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا، في ذكرى طرد الجيش الروسي من المدينة.


ووفقا لزيلينسكي، سيواصل الجيش الأوكراني الرد على هجمات القوات الروسية على منطقة خيرسون في المستقبل.

 

وقال الرئيس في خطابه المسائي: "إننا سننال من المحتلين في كل من البحر الأسود وعلى أراضي القرم وفي كل مكان آخر".

 

وأحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ذكرى الجنود والمدنيين الذين ساعدوا في تحرير مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا، في ذكرى طرد الجيش الروسي من المدينة.

 

وهنأ زيلينسكي، أمس السبت، أيضا الرئيس البولندي أندريه دودا في عيد استقلال بولندا، وشكر وارسو على دعمها لأوكرانيا.

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