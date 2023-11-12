النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة

كما أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

نظام التسجيل المسبق للشاحنات أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة "تحيا مصر"

وكانت وزارة النقل قالت إن نظام التسجيل المسبق للشاحنات هو أحد أهم المميزات التي تفردت بها محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وساهم في تقليل زمن انتظار الحاويات داخل المحطة؛ نظرًا لأن وقت الشاحنة أصبح لا يتعدى 25 دقيقة داخل المحطة، وهو رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة أخرى في مصر.

وأضافت وزارة النقل، في بيانها، أنه في ظل مواصلة مصر استكمال مسيرة البناء والتنمية، عبر إقامة المشروعات القومية العملاقة، وفي إطار تطوير كل الموانئ المصرية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، تأتي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية (والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي يونيو الماضي) كأحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، كمشروع اقتصادي عملاق، يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، ويسهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي.

وساهم ذلك في تقليل زمن انتظار الحاويات، عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة قبل وصولها المحطة، ليكون سائق الشاحنة المقرر وصولها، بعد التواصل بينه وبين نظام الإدارة بالمحطة، على علم بموعد وصوله ومكان تفريغ الشاحنة.

وأشارت إلى أن موعد مغادرة الشاحنة داخل المحطة لا يتعدى 25 دقيقة، وهذا رقم قياسي لم تصل إليه أي محطة من قبل في مصر وفي حوض البحر المتوسط، مما يؤدي بدوره لزيادة أحجام التداول وبالتالي إيرادات المحطة، وتم تسجيل أكثر من 7 آلاف شاحنة حتى الآن على النظام.

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السكك الحديدية