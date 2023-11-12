لتحسين التجربة السياحية.. "الآثار" تواصل تطوير موقع "أبومينا " بالإسكندرية

تواصل وزارة السياحة والآثار، اليوم، أعمال التطوير بمنطقة آثار "أبومينا" بمحافظة الإسكندرية، ضمن 8 مواقع أثرية ومتحف في محافظات الإسكندرية والفيوم والإسماعيلية وبني سويف والمنيا، لتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري لا سيما المواقع الأثرية والمتاحف.

تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال بيان اليوم الأحد، أنه استمرارا للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار تواصل الوزارة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير شملت 8 مواقع أثرية منها موقع أبومينا الأثري بالإسكندرية والمسجل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر بمنظمة اليونسكو.

وأوضح أن هذا المشروع جاء بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ودير مار مينا وتحت إشراف منطقة آثار الإسكندرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية وقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وأضاف أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع، لافتًا إلى أن المشروع سوف يسهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية به، وهو ما يعد تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والآثار.

تزويد الموقع بلوحات إرشادية ومعلوماتية

ومن جانبه، قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن المشروع تضمن عمل مظلات خشبية مزودة بمقاعد لراحة الزائرين أثناء الزيارة، كما تم تزويد الموقع بلوحات إرشادية ومعلوماتية عن تاريخ وهوية الموقع ومسار الزيارة، وتوفير دورات مياه متنقلة، منها ما هو مخصص للزائرين من ذوي الهمم بما يضمن توفير كل سبل الإتاحة والزيارة للسياحة الميسرة.

كما تم تحديد مسار الزيارة بالموقع تيسيرًا على الزائرين، للتحرك داخل الموقع الأثري إلى جانب إظهار امتداد الموقع الذي يضم مجموعة من المباني الأثرية المهمة.

تزويد اللوحات بالرمز الكودي

وأوضح الدكتور باسم إبراهيم، مدير الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تصميم وتنفيذ وتركيب 76 لوحة إرشادية ومعلوماتية مزودة بالرمز الكودي Qr Code باللغتين العربية والإنجليزية في 7مواقع أثرية ومتحف بعدد من المحافظات المصرية منها متحف الإسماعيلية ومناطق كل من هرم هوارة وقصر قارون بمحافظة الفيوم، ومنطقة آثار تونا الجبل وتل العمارنة وأضرحة الصحابة والتابعين بالبهنسا بمحافظة المنيا، ومنطقة آثار دشاشة بمحافظة بني سويف.

وأضاف أن اللوحات الإرشادية في كل موقع أثري تتضمن معلومات عن تاريخ وعمارة الموقع، وأهم النقوش به، وأعمال الترميم التي تمت، ومسار الزيارة بالإضافة إلى عدد من التعليمات الواجب مراعاتها حفاظًا على الموقع الأثري الأمر الذي من شأنه توفير كافة المعلومات عن الموقع للزائرين من المصريين والأجانب بما يعمل على تيسيير زيارتهم وتحسين تجربتهم السياحية.