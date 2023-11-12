"إسلام يدخل البهجة على القلوب".. أول لاعب أراجوز وصانع عرائس من ذوي الهمم (فيديو)

منذ نعومة أظافره وهو يعشق الفن والمرح استطاع أن يتغلب بهما على إعاقته ويترجم من ألمه أمل، ويواصل مشواره في ممارسة فن الفلكلور الشعبي "الأراجوز" واللعب بالعرائس، وأيضًا احتراف تصنيعها، حيث كان يتابع أوبريت “الليلة الكبيرة” منذ صغره وكان يعشقه على حد وصفه وكان هو بداية ابحاره في هذا الفن.

إسلام طالب جامعي ولاعب أراجوز

قال إسلام أحمد وهو طالب بكلية التجارة ومن ذوي الهمم، أنه كان يقلد صوت الأراجوز ويلعب بتحريك بعض الأقمشة في المنزل حتى تمكن والديه من مساعدته في تلبية رغباته وممارسة الفن الذي يعشقه، حيث التحق بالمعهد القومى لثقافة الطفل، وتدرب على أيدي أساتذة هذا الفن، حتى أصبح أحد أعضاء الفرق التي تقدم العروض الفلكلورية ومسرح العرائس.

وأضاف أنه يشعر بحالة من السعادة عندما يقدم فقرة ويرى إعجاب الجمهور والمشاهدين بما قدمه، مشيرًا إلى أنه محبًا لرسم السعادة والسرور على وجوه من حوله، وبدأ مع الوقت في تعلم كيفية صناعة العرائس حتى أتقنها وصنع العديد منها، فكانت باب رزق جديد له، حيث أنه يشارك في المعارض الخاصة بالحرف اليدوية والتراثية بمنتجاته من العرائس.

شارك في الكثير من العروض والفعاليات

وأشار إلى أنه شارك في عروض تلفزيونية أمام كبار المسؤولين في مصر وهو برفقة فرق المعهد القومى لثقافة الطفل، حيث يتمنى أن يواصل عمله في هذا الفن الذي يعشقه والذي دفعه إليه والديه ليقدم الكثير من الفنون الترفيهية التي يعشقها الأطفال والكبار.

ويختتم أنه رغم ذلك لا يقصر في حياته العملية والعلمية فهو طالب في المرحلة الجامعية ويحضر كل محاضراته ويسعى أن يتخرج من الجامعة بتفوق ويكون له عمله الخاص بجانب تقديم فنه المحبب إلى قلبه.