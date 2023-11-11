خبير اقتصادى: تراجع التضخم لا يعنى انخفاض الأسعار (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن سبب تراجع معدل التضخم هو توافر السلع الأساسية بأسعار منخفضة جدًا، ما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم العام إلى 38.5، مضيفًا أن أسعار السلع تتغير باستمرار بحسب المتغيرات الاقتصادية.

وأوضح "بدرة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُعرض على قناة "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أن هناك عوامل تؤثر على مستويات التضخم بالزيادة أو النقصان، مؤكدًا أن تراجع معدل التضخم ليس مؤشرًا على انخفاض الأسعار وقد يكون نتيجة لعدم الإقبال على شراء السلع والمنتجات.

وأضاف: "نشهد الآن ارتفاعًا في سوق السيارات يصل إلى 200 أو 300% مقارنة بالعام الماضي".

وأشار إلى أن القطاع العقاري أيضًا شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وأن بعض الشركات العالمية الكبرى تقوم بتقييم العقار بالدولار، وهذا يشكل خطورة كبيرة على قطاع العقارات في مصر، وكذلك الذهب انخفض في العالم وارتفع في السوق المصرية، موضحًا أن زيادة أسعار الفائدة في العالم أدت إلى تراجع الاستثمارات.