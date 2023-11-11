"شئون الأسرى": 7800 أسير فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى، إنه يتمنى تطبيق بند إدخال المساعدات لقطاع غزة، والذي جاء ضمن بنود القمة العربية الإسلامية بالسعودية، لأن الناس إما أن تموت جوعًا أو تموت من القصف الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه توجد حالتان لتحرير الأسرى، الأولى إما أن تتطور العملية السياسية في سياق يفوض لإنهاء الاحتلال وإعلان قيام دولة فلسطين، وبالتالي تحرير الأقصى يكون واجبًا، مؤكدًا أن هذا الأمر تعثر خلال عملية سياسية استمرت لثلاثين عامًا.

وتابع، أن الطريقة الأخرى هي التبادل والمقاومة الفلسطينية أجرت العديد من عمليات التبادل والتي خرج بموجبها الآلاف من الأسرى، والآن يجري الحديث أن المقاومة مستعدة أن تجري صفة مقابل كل الأسرى الفلسطينيين بالأسرى الإسرائيليين.

أسر 2500 فلسطيني منذ عملية طوفان الأقصى

وأكد أنه منذ عملية طوفان الأقصى أسرت إسرائيل 2500 أسير وأسيرة، إضافة لعدد لا نعلمه من قطاع غزة لأن إسرائيل لا تفصح عن أعداد من تعتقلهم أو أماكنهم، مشيرًا إلى أن العدد الكلي 7800 معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال.