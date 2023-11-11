وزير الخارجية السعودى: ينبغى مناقشة وقف فورى لإطلاق النار فى غزة فورًا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، ضمن مؤتمر عربي إسلامي مشترك حول غزة، إن أي حديث عن مستقبل غزة يجب أن يكون فقط حول وقف فوري لإطلاق النار.

وقال: "المستقبل الوحيد، وهذا هو الموقف العربي الموحد، هو وقف فوري لإطلاق النار".

جيش الاحتلال سيساعد في إجلاء الأطفال

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانييل هاجاري، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال سيساعد في إجلاء الأطفال المحاصرين في مستشفى الشفاء بغزة يوم الأحد، كما "طلب موظفو مستشفى الشفاء أن نساعد الأطفال في قسم الأطفال غدًا للوصول إلى مستشفى أكثر أمانًا".

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي: "سنقدم المساعدة اللازمة".

وفي سياق متصل، قالت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، إنها دمرت كليًا أو جزئيًا أكثر من 160 هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في غزة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، بما في ذلك أكثر من 25 مركبة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسمها أبوعبيدة، إن "المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أقوى قوة في المنطقة".

وفي جميع أنحاء غزة، يعاني الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن الذين يعانون من حالات طبية، من ظروف معيشية قاسية وسط الحصار الإسرائيلي والقصف المميت الذي أودى بحياة أكثر من 11000 فلسطيني.

وقال رجل نازح مسن للأونروا "لقد أصبح الحصول على رغيف الخبز شيئًا من الماضي"، مضيفًا أن هناك نقصًا في جميع الضروريات.

إما لا توجد مياه أو أنها نادرة جدًا وغير نظيفة، كما أعاني من مشاكل في الأعصاب والمسالك البولية. أما بالنسبة لاستخدام الحمام، فهو أمر صعب للغاية.

وأضاف: "ننتظر في الطابور لمدة ساعة أو أكثر".

كما أعلن حزب الله عن أنه يستعين بأسلحة جديدة في معاركه المستمرة مع القوات الإسرائيلية.

قال زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة اليوم السبت إن مقاتليه أدخلوا أسلحة جديدة، بما في ذلك صاروخ برأس حربي ثقيل في القتال الدائر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفًا أنهم سيواصلون استخدام الحدود المتوترة للضغط على إسرائيل.

كما انتقد حسن نصرالله الولايات المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، قائلًا إنها الدولة الوحيدة التي يمكنها وقف الهجوم الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، لكنها لا تفعل ذلك. وقال إن الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تقول واشنطن إنها وصلت إلى أكثر من 40 صاروخًا وهجمات انتحارية بطائرات بدون طيار، ستستمر حتى تنتهي الحرب في غزة.

وجاءت تصريحات نصرالله مع استمرار تصاعد الوضع على طول الحدود الجنوبية للبنان. هاجم حزب الله يوم الجمعة شمال إسرائيل بثلاث طائرات مُسيرة انتحارية بعد غارة إسرائيلية في وسط سوريا أسفرت عن مقتل سبعة من مقاتلي حزب الله.

ولم يعلن نصر الله مسئوليته عن الهجوم الانتحاري بطائرة بدون طيار الذي ضرب مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر يوم الخميس، لكنه وصفه بأنه إنجاز عظيم.