السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الجيش المصرى متواجد على خط النار وجاهز لأى تدخل طارئ

الجيش المصري
الجيش المصري

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا دعم مصر للشعب الفلسطيني.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يبث على قناة "صدى البلد"، إن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وتقوم بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، وتستقبل المصابين الفلسطينيين لعلاجهم.

وأضاف، أن الجيش المصري يحافظ على السيادة المصرية والأمن القومي المصري، ويتابع باهتمام ما يحدث في غزة، كما أنه متواجد على خطر النار مع الاحتلال الإسرائيلي، ومستعد للتعامل مع أي تطورات فى المنطقة، ويتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي تهديد.

وأشار، إلى أن هناك تأييدًا كبيرًا للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وأن مصر ترفض أي مخطط لتهجير أو تهويد الفلسطينيين، وتدعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

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