السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القباج: القضية الفلسطينية في مقدمة الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود

نيفين القباج
نيفين القباج

وجهت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التحية إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود.

txt

رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الشعب المصري لم يتأخر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية

txt

إيمان العاصي تعلق على أحداث القضية الفلسطينية: "عالم ظالم بلا إنسانية"

وقالت القباج خلال كلمتها بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور احزاب حماه الوطن مستقبل الوطن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار 35 يومًا من حرائق وقنابل وقتل أرواح بريئة تظل غزة صامدة ومصر داعمة قيادة وحكومة وشعباً.

وتابع القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح  السيسي تحمى الأرض والعرض، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو خرق صريح لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صريح أيضًا لاتفاقية جنيف، وتعتبر هذه المخالفات جرائم حرب.

استهدف الأبرياء وعربات الإسعاف والأطفال


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيام الكيان الإسرائيلي المحتل باستهداف الأبرياء وعربات الإسعاف والأطفال والبنية التحتية هتك للقانون الدولي ومخالفًا لكل الأعراف، مشددة أن إسرائيل لم تحترم القانون الدولي الإنساني.
وتساءلت ما هي القوانين التي تحكم النزاع في غزة؟، مطالبة الكيان الإسرائيلي اتباع قانون الحرب.

ولفتت أن مصر قدمت كافة أوجه الدعم لقطاع غزة، موجهة التحية خاصة للتحالف الوطني والتنموي والهلال الأحمر المصري ومؤسسة حياة كريمة وكل من قام وساهم في توصيل أكثر من 9 ملايين طن مساعدات إلى أهالي غزة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مصر أصبحت مقرًا لـ27 دولة و16 منظمة دولية لتلقي وتقديم الدعم لأهالي غزة، كما أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتجهيز مخازن لاستقبال المساعدات، ولفتت أنه تم استقبال 103 طائرات من 16 دولة.

وقالت إن الهلال الأحمر المصري ساهم في  رعاية 113 مرافق للمصابين بتقديم الدعم النفسي لهم، كما ساهم الهلال الأحمر في توصيل المعونات الي الشعب الفلسطيني مع نظيره في العديد من الدول الأخرى.

وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج الشهداء الدولة المصرية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

اعترافات شلة المسلحين بالجيزة: كنا نجهز علشان خناقة كبيرة في الهرم

"الكهرباء" تدرس تعميم عداد الفحص لتقليل نسب الفقد ومنع السرقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس