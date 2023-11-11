القباج: القضية الفلسطينية في مقدمة الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود

وجهت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التحية إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود.

وقالت القباج خلال كلمتها بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور احزاب حماه الوطن مستقبل الوطن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار 35 يومًا من حرائق وقنابل وقتل أرواح بريئة تظل غزة صامدة ومصر داعمة قيادة وحكومة وشعباً.

وتابع القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمى الأرض والعرض، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو خرق صريح لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صريح أيضًا لاتفاقية جنيف، وتعتبر هذه المخالفات جرائم حرب.

استهدف الأبرياء وعربات الإسعاف والأطفال



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قيام الكيان الإسرائيلي المحتل باستهداف الأبرياء وعربات الإسعاف والأطفال والبنية التحتية هتك للقانون الدولي ومخالفًا لكل الأعراف، مشددة أن إسرائيل لم تحترم القانون الدولي الإنساني.

وتساءلت ما هي القوانين التي تحكم النزاع في غزة؟، مطالبة الكيان الإسرائيلي اتباع قانون الحرب.

ولفتت أن مصر قدمت كافة أوجه الدعم لقطاع غزة، موجهة التحية خاصة للتحالف الوطني والتنموي والهلال الأحمر المصري ومؤسسة حياة كريمة وكل من قام وساهم في توصيل أكثر من 9 ملايين طن مساعدات إلى أهالي غزة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مصر أصبحت مقرًا لـ27 دولة و16 منظمة دولية لتلقي وتقديم الدعم لأهالي غزة، كما أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتجهيز مخازن لاستقبال المساعدات، ولفتت أنه تم استقبال 103 طائرات من 16 دولة.

وقالت إن الهلال الأحمر المصري ساهم في رعاية 113 مرافق للمصابين بتقديم الدعم النفسي لهم، كما ساهم الهلال الأحمر في توصيل المعونات الي الشعب الفلسطيني مع نظيره في العديد من الدول الأخرى.