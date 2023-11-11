السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يرفض التعاقد مع سوزا.. ويتمسك ببقاء موديست

كولر
كولر

أغلق مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى، الباب، أمام التعاقد مع البرازيلى جوستافو سوزا، لاعب جيونبوك هيونداى الكورى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وأخطر «كولر» لجنة التخطيط لفريق الكرة بالأهلى بأن «سوزا» خارج حساباته، بعدما عرضت اللجنة عليه اسم اللاعب مجددًا، فى ظل المستوى المتواضع الذى ظهر عليه الفرنسى أنتونى موديست مع «المارد الأحمر».

وقال مصدر من الجهاز الفنى للأهلى: «جوستافو سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل، ومارسيل كولر متمسك باستمرار أنتونى موديست مع الفريق حتى انتهاء فترة تعاقده».

وأضاف المصدر: «كولر يرى أن موديست يحتاج إلى وقت كافٍ لإظهار قدراته بشكل جيد، ولديه قناعة كبيرة بأن لديه إمكانات كبيرة ستظهر بمجرد استعادة لياقته البدنية والفنية».

واستفسر التونسى محمد الضاوى «كريستو»، جناح الأهلى، من مارسيل كولر، عن سر استبعاده من المباريات الأخيرة، وتفضيل أكثر من لاعب عليه، مثل بيرسى تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، ليكون ترتيبه الخامس بين الأطراف الهجومية لدى «المارد الأحمر». وطلب «كريستو»، خلال الجلسة التى عقدها مع «كولر»، حسم مصيره مع الفريق، مؤكدًا رغبته فى الرحيل إلى أى فريق يمنحه فرصة المشاركة، خلال انتقالات يناير المقبل.

لكن «كولر» طلب من اللاعب التونسى التركيز فى التدريبات، والالتزام بتعليماته الفنية، وعلى رأسها الابتعاد عن الفردية فى أرض الملعب، واللعب بروح قتالية، من أجل ضمان الظهور فى التشكيل الأساسى للفريق ومنافسة زملائه.

كما كشف مارسيل كولر عن سر استبعاده صلاح محسن، مهاجم الفريق، من حساباته الفنية خلال الفترة الأخيرة، رغم إيقاف محمود عبدالمنعم «كهربا» ٦ مباريات، بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال «كولر»، فى جلسة مع مهاجم الأهلى، إن استبعاده يأتى بسبب «النواقص» لديه، ومن بينها عدم الشراسة على المرمى، سواء فى التدريبات أو فى المباريات، مطالبًا إياه بالقتال على كل كرة، سواء شارك من بداية اللقاء أو فى الشوط الثانى.

وأضاف المدرب السويسرى، خلال حديثه مع اللاعب، أنه يرغب فى تجهيزه كمهاجم صريح وليس فى الأطراف، حال استمرار تراجع مستوى الفرنسى أنتونى موديست فى المباريات المقبلة، مطالبًا إياه باستغلال فترة التوقف الدولى فى رفع معدلات لياقته البدنية.

مارسيل كولر جوستافو سوزا

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