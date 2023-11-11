السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القدر ينقذ 3 مواطنين في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل مطعم ببورسعيد

أنبوبة بوتاجاز
أنبوبة بوتاجاز

شهدت محافظة بورسعيد مساء اليوم، انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المطاعم الشهيرة بحي الشرق، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص.

وقد انتقلت الاجهزة الأمنية لمكان الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت أجهزة الأمن ببورسعيد قد تلقت إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها 3 مصابين جراء  انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المطاعم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين من الفحص إصابة حسني السيد السيد 41 سنة، مصاب بحروق في الوجه واليدين، ومحمد محمد عباس 31 سنة، مصاب بحروق في الساقين، وباز فوزي محمد 20 سنة، مصاب بحروق في الساقين.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

حافظة بورسعيد أحد المطاعم الشهيرة بحي الشرق الأجهزة الأمنية انفجار أنبوبة بوتاجاز انفجار في مطعم

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