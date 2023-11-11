السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الحراسات ضمن خطة المحافظة

أعمال رفع كفاءة
أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رفع كفاءة منظومة الطرق

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان خلال جولة ميدانية، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة، كما تفقد أعمال إنشاء سوق حضاري لخدمة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المنطقة حاليًا.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق خديجة الحضاري ليتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، وتكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير المنطقة وورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، واقامة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة أعمدة الاضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحراسات
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