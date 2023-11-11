السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: رفض تبريرات إسرائيل حول حربها لغزة هزيمة ساحقة لها

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن القمة العربية الإسلامية حدث فارق في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة تجتمع 57 دولة عربية وإسلامية في مكان واحد لتؤكد أن العرب والمسلمين متفقون على إدانة العدوان الإسرائيلي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدوان الإسرائيلي هو السبب في الحرب التي نشهدها الآن، مشيرًا إلى أن البيان يعد أقوى لغة عربية وإسلامية تصدر ضد إسرائيل، فمنذ بدأت العلاقات العربية والإسلامية لم نشهد مثل لغة هذا البيان خاصة مقولة "الاحتلال الاستعماري"، فهذا المصطلح لم يكن موجودًا من قبل.

أهم قرارات القمة العربية الإسلامية

وتابع، أن أهم القرارات هو رفض توصيف أن ما تقوم به إسرائيل للدفاع عن نفسها، بمعنى أن كل الدول الأوروبية كانت تنطلق من مقولة إن إسرائيل تدافع عن نفسها واليوم القمة العربية ترفض ذلك وبالتالي هذه هزيمة ساحقة لإسرائيل وكل الدول المؤيدة لها حتى الدول العربية التي كانت ترى أن ما فعلته حماس تجاوزًا وافقت على هذا البند.

عماد الدين حسين إسرائيل هزيمة ساحقة تدافع عن نفسها أهم قرارات القمة العربية قطاع غزة إدانة العدوان الإسرائيلي

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