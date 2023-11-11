نشأت العمدة: قمة السعودية امتداد لتحرك مصر الأول عبر قمة القاهرة للسلام لوقف عدوان إسرائيل

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها مشاركة الرئيس السيسي في أعمال القمة العربية والإسلامية بالرياض، قائلًا: “مصر تقوم بدور رئيسي وفاعل في الأزمة الحالية، وصوتها مسموع عربيا وإقليميا ودوليا لوقف الحرب على غزة”.

ونوه العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن القمة العربية الطارئة جاءت في توقيت غاية في الأهمية، وهدفها تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكرى الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقى الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي تجاه الاوضاع الحالية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن القمة العربية في السعودية تعد امتدادًا لقمة القاهرة للسلام، وخطوة على طريق العمل العربي المشترك، فالدولة المصرية من أوائل الدول عربيا ودوليا التي تحركت لوقف العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مخرجات قمة القاهرة للسلام وأبرزها إدانة التهجير القسري وتأكيد رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض مخطط إسرائيل في هذا الصدد.

مساعدات ضخمة للقطاع وتغير واضح في مواقف الدول الغربية

وقال محمد نشات أن صوت مصر ومطالبتها الدائمة بتعزيز تقديم المساعدات الإنسانية والدوائية لقطاع غزة، قد أسفر عن مساعدات ضخمة للقطاع وتغير واضح في مواقف الدول الغربية الداعمة لإسرائيل.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن مشاركة الرئيس فى القمة العربية الإسلامية، هي استمرار لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة الإشادة، بموقف القيادة السياسية، واستمرار اتصالات مصر الدبلوماسية المكثفة منذ القمة بهدف وقف الأعمال العسكرية واستنئاف العملية السياسية، وانخراط مصر في التخفيف من آثار العدوان، مشددًا: “أن التأييد الشعبي الهادر للقيادة السياسية يؤكد سلامة الموقف المصري وقوته تجاه العدوان على غزة”.