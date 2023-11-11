حماة الوطن: إسرائيل تخرق القانون الدولي أمام العالم بلا رادع

أدان طارق عبد العظيم ممثل عن حزب حماة الوطن، الاعتداء الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تخرق القانون الدولي بلا رادع وتبني المستوطنات وتصادر أراضي الفلسطينيين وتقتل حق الشعوب والمواطنين في فلسطين دون رادع أو توقف.

وأضاف عبد العظيم، أن إسرائيل تدمر المدارس والمستشفيات بدون رادع ويقتلون النساء والأطفال بكل ندالة، في مشهد مرعب لم يري العالم قبلة ويقف العالم مكتوف الأيدي تجاه تلك المجزرة.



وأكد عبد العظيم أن حزب حماة الوطن يدعم الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من قرارات وأمور يراها مناسبة للدفاع عن الأمن القومى المصرى، والعمل على اجهاض المخطط الصهيونى بتفريغ القضية الفلسطينية.

ولفت أن الرئيس السيسي أدرك حجم المخاطر وأعاد بناء الجيش المصري لحماية الأمن القومي المصري والعربي ، وتابع قائلا أنه القائد الذي رفض كل الضغوط على مصر من اجل تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وقال حماة الوطن يقف خلف القيادة المسلحة في الدفاع عن الوطن، كما يؤكد الحزب على تقديم الدعم الكامل لأهالي فلسطين، فمصر تكبدت آلاف الشهداء من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر في وجه هذا الكيان الصهيوني.

صوت غزة من القاهرة



جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم اشقائنا الفلسطينيين في غزة وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن مستقبل الوطن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.