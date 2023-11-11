السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: إسرائيل تخرق القانون الدولي أمام العالم بلا رادع

غزة
غزة

أدان طارق عبد العظيم ممثل عن حزب حماة الوطن، الاعتداء الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تخرق القانون الدولي بلا رادع وتبني المستوطنات وتصادر أراضي الفلسطينيين وتقتل حق الشعوب والمواطنين في فلسطين دون رادع أو توقف.

وأضاف عبد العظيم، أن إسرائيل تدمر المدارس والمستشفيات بدون رادع ويقتلون النساء والأطفال بكل ندالة، في مشهد مرعب لم يري العالم قبلة ويقف العالم مكتوف الأيدي تجاه تلك المجزرة.

txt

سمير فرج يكشف فشل إسرائيل عسكريًا وسياسيًا فى الحرب على قطاع غزة (فيديو)

txt

6 مطالب مصرية خلال قمة الرياض لضمان حل الأزمة فى قطاع غزة (إنفوجراف)


وأكد عبد العظيم أن حزب حماة الوطن يدعم الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من قرارات وأمور يراها مناسبة للدفاع عن الأمن القومى المصرى، والعمل على اجهاض المخطط الصهيونى بتفريغ القضية الفلسطينية.

ولفت أن الرئيس السيسي أدرك حجم المخاطر وأعاد بناء الجيش المصري لحماية الأمن القومي المصري والعربي ، وتابع قائلا أنه القائد الذي رفض كل الضغوط على مصر من اجل تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وقال حماة الوطن يقف خلف القيادة المسلحة في الدفاع عن الوطن، كما يؤكد الحزب على تقديم الدعم الكامل لأهالي فلسطين، فمصر تكبدت آلاف الشهداء من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر في وجه هذا الكيان الصهيوني.

صوت غزة من القاهرة


جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" وذلك لدعم اشقائنا الفلسطينيين في غزة  وذلك بحضور أحزاب حماة الوطن مستقبل الوطن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

طارق عبد العظيم حزب حماة الوطن الاعتداء الصهيوني قطاع غزة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

الزمالك يستقر على بديل فتوح.. ويراقب نجم الطلائع

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس