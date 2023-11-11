السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

قالت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع العالم اليوم أمام مسؤولياته الدولية والإنسانية بشأن ما يحدث من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والمرضى في قطاع غزة.

وأكدت رائف في بيان لها اليوم أن كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض كشفت الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولي في القضية الفلسطينية وإصراره على أن يكف طرفه وبصره عن الانتهاكات التي يقترفها الكيان الصهيوني، كما أنه أكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية.

txt

"الباز": قمة الرياض كانت على اتفاق كامل مع الثوابت المصرية فى أزمة غزة

txt

على حسن: كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض خارطة طريق لحل أزمة غزة

تحركات سريعة من الجميع لإنقاذ الوضع في غزة

وأوضحت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس أيضا تناولت عنصر الوقت والذي بات في حاجة إلى تحركات سريعة من الجميع لإنقاذ الوضع في غزة المحتلة ووقف القتال والحصار الذي يعاني منه الجميع حتى هؤلاء المصابين في المستشفيات الذين لم يسلموا من أذى الاحتلال الذي يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ويستهدف قتل الأبرياء وترويع المدنيين.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم التي تحدث تجاه الفلسطينيين والتي تجاوزت حد منع المساعدات والإغاثات من الوصول إليهم، وإجبارهم على التهجير من مساكنهم وأراضيهم تحت شعارات ودعوات كاذبة لا يمكن تبريرها وتستوجب الوقف دون قيد أو شرط، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء المنكوبين.

القضية الفلسطينية باتت في حاجة إلى تنسيق الجهود العربية

وتابعت عضو مجلس النواب أن القضية الفلسطينية باتت في حاجة إلى تنسيق الجهود العربية المشتركة لإيجاد حل عادل وشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن لهم الحياة الآمنة والمستقرة بعيدا عن المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال.

قمة الرياض الفلسطينيين عضو مجلس النواب حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي المدنيين العزل والأطفال قطاع غزة

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

"محمد" ذهب لاستخراج تصريح دفن والدته.. فرجع جثة هادمة بالمنوفية

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس