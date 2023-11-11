برلمانية: الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

قالت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع العالم اليوم أمام مسؤولياته الدولية والإنسانية بشأن ما يحدث من انتهاكات وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والمرضى في قطاع غزة.

وأكدت رائف في بيان لها اليوم أن كلمة الرئيس السيسي في قمة الرياض كشفت الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولي في القضية الفلسطينية وإصراره على أن يكف طرفه وبصره عن الانتهاكات التي يقترفها الكيان الصهيوني، كما أنه أكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية.

تحركات سريعة من الجميع لإنقاذ الوضع في غزة

وأوضحت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس أيضا تناولت عنصر الوقت والذي بات في حاجة إلى تحركات سريعة من الجميع لإنقاذ الوضع في غزة المحتلة ووقف القتال والحصار الذي يعاني منه الجميع حتى هؤلاء المصابين في المستشفيات الذين لم يسلموا من أذى الاحتلال الذي يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ويستهدف قتل الأبرياء وترويع المدنيين.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم التي تحدث تجاه الفلسطينيين والتي تجاوزت حد منع المساعدات والإغاثات من الوصول إليهم، وإجبارهم على التهجير من مساكنهم وأراضيهم تحت شعارات ودعوات كاذبة لا يمكن تبريرها وتستوجب الوقف دون قيد أو شرط، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للأشقاء المنكوبين.

القضية الفلسطينية باتت في حاجة إلى تنسيق الجهود العربية

وتابعت عضو مجلس النواب أن القضية الفلسطينية باتت في حاجة إلى تنسيق الجهود العربية المشتركة لإيجاد حل عادل وشامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن لهم الحياة الآمنة والمستقرة بعيدا عن المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال.