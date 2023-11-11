السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمي يكشف عن مسارات حل القضية الفلسطينية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حل القضية الفلسطينية يمضي في إطارين إما أن تقبل الولايات المتحدة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط وهو مؤتمر يمكن أن يحسم القضايا العالقة وهي خمس قضايا “القدس والحدود والمستوطنات وحدود الدولة، والترتيبات الأمنية والاستراتيجية”. 

وأضاف “فهمي”، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأمر الآخر بناء توافقات عربية ودجولية، بمعنى أنه ليست الولايات المتحدة هي كل الدنيا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن الرسالة الهامة الآن التي يجب أن نطرحها هي حرص الدول العربية على إعطاء كثير من المعطيات للولايات المتحدة للتحرك، مشيرًا إلى أن هناك توقعات في استهداف الحضور العسكري والاستراتيجي وقد بدأ في عد من الدول العربية والأجنبية.

وتابع: “نحن نتحدث عن ضرورة قيام الولايات المتحدة باعتبارها راعي دولي ان تقوم بمسؤولياتها الدولية في هذا الاطار يجب ايضا استدعاء دور الصين ودور روسيا واستدعاء دور دول الاتجاد الأوروبي، وتكون هناك ضغوطات كبيرة”.

وأكد أن القمة العربية اليوم نقلت هذه الرسالة في بيانها الختامي، ومجمل الاتصالات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جزء منها تأيد المواقف وتنسييقها سواء مع القوى الإقليمية كإيران وتركيا، والتسنيق االرئيسي مع الاشقاء العرب 

القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الشرق الأوسط

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