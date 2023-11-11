وكيل "صحة سوهاج" يلتقي عدد من القيادات الدينية بالمحافظة

حرص الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج على زيارة عدد من القيادات الدينية بالمحافظة في إطار الحرص على توطيد العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة ومناقشة آليات التعاون المشترك بما يخدم المواطن السوهاجي وإيمانًا منه بمدي أهمية الدور المؤثر لرجال الدين في المجتمع.

وقال أبو هاشم إن كلمة رجل الدين لها الأثر الأكبر في الإقناع وتغير الاتجاهات والأفكار المغلوطة والعادات والتقاليد الضارة بالفرد والمجتمع وخاصة التي تتعلق بصحة المواطن والتوعية والتثقيف المبني على أساس الحجة والبرهان.

وقام الدكتور أحمد حسن أبوهاشم بزيارة فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ورحب فضيلة الدكتور بوكيل وزارة الصحة متمنيا له التوفيق الدائم.

وأهدى درع المنطقة الأزهرية والمصحف الشريف إلى وكيل وزارة الصحة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل ما هو في صالح وخدمة المواطن والمجتمع.

وفي نفس السياق، زار وكيل وزارة الصحة، الأنبا باخوم مطران الكنيسة الأرثوذكسية لسوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا توما محب مطران الكنيسة الكاثوليكية بسوهاج حيث قدما التهنئة لوكيل وزارة الصحة متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة، وساد اللقاء جو من المحبة والإخاء والمودة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الشعب المصري نسيج واحد بشقيه المسلم والمسيحي، مؤكدا على دور الكنيسة الكبير والمؤثر في المجتمع وأن المسجد والكنيسة يعملان جنبا إلى جنب لخدمة المجتمع والوطن وخاصة في توعية المواطنين وتثقيفهم دينيًا وصحيًا واجتماعيا.

ونوه أيضا وكيل وزارة الصحة إلى تكثيف التعاون بين مديرية الصحة والأزهر الشريف والكنيسة في المرحلة المقبلة والتنسيق الكامل بينهم لتأثيرها الكبير في المجتمع.