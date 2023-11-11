السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعتمد على نظام برك الأكسدة.. تفاصيل محطة معالجة صرف صحى سيوة

الفائزين في المبادرة
الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمطروح

قالت المهندسة ابتهال أحمد منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، إن محطة معالجة صرف صحي سيوة التي فازت بالمركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة على مستوى الجمهورية، تعتمد على نظام برك الأكسدة وتعمل بطريقة هندسية بسيطة لا تتعدى أعمال الحفر والتسوية وأعمال العزل والبلاطات.

وأضافت في حديثها لـ "الدستور، أنه تتم المعالجة بطريقة طبيعية تعتمد على نشاط مشترك متكامل تقوم به الطحالب والبكتريا بالاستعانة بأشعة الشمس وبعض العناصر الموجودة أصلا في مياه المجاري.

وأوضحت منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح أنه يعتبر من المشروعات التي تعمل على تقليل الآثار السلبية على البيئة بدرجة كبيرة جدا نظرا لارتفاع درجة الحرارة بمدينة سيوة، وتعتمد على نظام المعالجة الثنائية بواسطة برك الأكسدة وهي أبسط النظم البيولوجية ويتطلب هذا النظام مساحات واسعة من الأرض حيث تبلغ مساحة المحطة 142 فدانا بأبعاد عرضية 500 متر وأبعاد طولية 1200 متر.

وأشارت إلى أن تنقسم المحطة إلى 4 شرائح وتتكون كل شريحة من 6 أحواض حيث تستقبل محطة المعالجة المياه المجمعة من المدينة بواسطات المحطات الفرعية التي تضخ المياه من خلال خطوط الطرد إلى المحطات الرئيسة (1) بمنطقة الرمل والمحطة الرئيسية (2) بمنطقة الغربيين ويتم دفع المياه عن طريق خطوط الطرد (1 و2) إلى محطة المعالجة والتي تبعد 4.5 كيلوات متر عن وسط المدينة ودخولها إلى مبنى المدخل والمصافي.

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