جولة مفاجئة لـ رئيس قطاعات كهرباء جنوب القاهرة لمنطقة هضبة الأهرام

تفقد المحاسب هانى الجندى رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، منطقة هضبة الأهرام لمتابعة الإجراءات الجارى اتخاذها لتنفيذ توجيهات القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة التى تقوم بتحرير الممارسات الشهرية بأسعار منخفضة لمواجهة ارتفاع نسب الفقد الفني ووجود مجاملات صارخة فى تحريرالممارسات لبعض المواطنين بالإضافة أيضا لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين المتقدمين بطلبات تحويل الممارسات لعدادات كودية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لقطاع الكهرباء.

وتأتي الجولة فى إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإسراع فى تركيب العدادات الكودية لجميع المبانى المخالفة والعشوائية بالمناطق التى تشهد زيادة فى نسب الفقد الفنى نتيجة تحرير ممارسات بأسعار منخفضة بنطاق بعض المناطق.

ووفق البيانات الصادرة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فإن منطقة هضبة الأهرام تعتبر من أكثر المناطق فقدا التيار وبها 66% من إجمالى فقد منطقة الهضبة ككل نظرا لتدنى قيمة الممارسات المعمول بها شهريا والمجاملات التى تشوبها.

وخلال الزيارة كشف الجندي، عن اتخاذ عدة إجراءات أبرزها تركيب جميع العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائية بالمهمات على نفقة الشركة لحين تحصيلها من خلال المشترك عبر أقساط شهرية لمدة 24 شهر وذلك تنفيذا للمنشور الوارد من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتعتبر منطقة هضبة الأهرام من أكثر المناطق فقدا للتيار الكهربائي حيث يصل الفقد فيها 66% من نسب الفقد منطقة الهضبة بالكامل، كما تضم المناطق الأكثر فقدا التيار الكهربائي بشركة جنوب القاهرة لتوزيع كلا من مناطق الـ124 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى وشبرامنت والحرانية وزاوية ابو مسلم وابو رواش.