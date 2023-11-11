ندى فؤاد: فريد زهران يعقد مؤتمره الانتخابى بأسيوط وسط إقبال جماهيرى

قالت ندى فؤاد، القيادية بحزب العدل إن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد اليوم مؤتمره الانتخابي بساحل سليم بمحافظة أسيوط، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور والاستماع إلى البرنامج الانتخابي، وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحضور المهندس باسم كامل، مدير الحملة وخالد راشد نائب، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، الاجتماعي، وفريد شوقي، وعلي أبو حميد أعضاء الهيئة العليا لحزب العدل، والسياسي حمدي عبد الحافظ.

وتابعت أن مشاركة حزب العدل في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران هي مشاركة في صناعة التغيير الآمن، والسلمي للسلطة، مؤكدة أن فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لأصحاب الطبقة المتوسطة.

وأشارت إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، حيث سيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم 17، ومحافظة الفيوم يوم 18، و22 و24 بأسوان و25 بأطفيح.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران

ووصلت اليوم السبت، حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إلى مقر النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، استعداد للمؤتمر الجماهيري الثاني بالمحافظة بجوار الشونة وبنك التنمية الزراعي بمركز ساحل سليم.

هذا ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرين على مدار اليوم، مؤتمر بمركز ساحل سليم، ومؤتمر بمركز الغنايم.

وكانت قد عقدت الحملة مساء أمس بمدينة أسيوط، مؤتمرًا الانتخابي.

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة، إنه سيلتقي المرشح الرئاسي فريد زهران بعدد كبير من المواطنين ومن الرموز السياسية بمحافظة أسيوط، والتي اخترناها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر أهمية لنا.

تفاصيل البرنامج الانتخابي



وأضافت المتحدث الرسمي باسم الحملة أنه يتناول المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولوياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة ما يراه المرشح وحملته من حلول جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.

وأشارت إلى أنه بدأ المؤتمر الانتخابي مساء أمس في تمام السادسة بمدينة أسيوط كما سيعقد أيضًا مؤتمرًا ثانيًا بالمحافظة غدًا الساعة 1 مساء بمركز بساحل سليم ثم الساعة 6 مساء بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط.

هذا وكان قد عقدت في وقت سابق حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق بالجيزة، تم فيه عرض برنامجه الانتخابي، الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وكشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، عن أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.



وكشفت عن أن البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، يضم مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، من بينها ضرورة جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الإفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.

هذا بالإضافة إلي توجيه كل أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي، وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية يشارك فيها كل المؤسسات.