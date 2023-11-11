رئيس الصومال: إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الحل الوحيد لضمان الاستقرار

قال رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود إن ما يحدث في غزة يناقض كل ما هو اعتيادي وكل القيم والأخلاق الإنسانية ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

الرئيس الصومالي: العالم كله لا يمكن أن يصمت على ما يحدث من دمار في غزة

وأضاف رئيس جمهورية الصومال، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، أن العالم كله لا يمكن أن يصمت على كل ما يحدث من دمار في غزة، مشيرًا إلى أن شعوبنا تتوقع منا وقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا يتطلب وقفة منّا جميعًا؛ لتحقيق أول وقف شامل لإطلاق النار، وتأكيد وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية مبني على إنشاء دولة فلسطينية، وفقًا لحدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الصومالي أن هذا هو الحل الوحيد لتحول المنطقة إلى عهد جديد، يتميز بالأمن والاستقرار والتعاون الجماعي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ لها مساء أمس الجمعة: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023".