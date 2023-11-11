السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ضمن أنشطة نوفمبر.. مركز جسور التابع للأسقفية يُنظم ورشة تطريز

سامي فوزي
سامي فوزي

يُنظم مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة عن التطريز، بداية من يوم الجمعة الموافق السابع عشر وحتى يوم السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 مبادئ فن التطريز

تقدم الورشة المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف علي مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة على التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

يذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

الأنجليكانية الأسقفية ورشة عن التطريز مركز جسور الأسقفية الأنجليكانية

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