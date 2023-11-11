كيف نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية؟

ترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز جهود الدولة لنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث تعد منطقة القناة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم المشروعات الاقتصادية في مصر، إذ تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة والصناعة في المنطقة وتعود نجاحات المنطقة الاقتصادية لعدة عوامل أسهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وفيما يلي سنلقي نظرة على بعض العوامل الرئيسية.

الموقع الاستراتيجي

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه تقع منطقة القناة الاقتصادية في موقع استراتيجي بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتعتبر القناة نقطة اتصال حيوية بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، هذا الموقع المتميز يوفر فرصًا استثمارية هامة ويسهل الوصول إلى الأسواق العالمية.

البنية التحتية المتطورة

وأضاف في تصريحات لـ الدستور: تم تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لتلبي احتياجات الاستثمارات الأجنبية. تضم المنطقة موانئ بحرية حديثة، ومطارات دولية، وشبكة طرق متطورة، ومناطق صناعية ولوجيستية متكاملة، هذه البنية التحتية المتطورة تعزز القدرة التنافسية للمنطقة وتجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية

وأشار إلى أنه قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتضمن ذلك إعفاء الشركات من الضرائب لفترة تصل إلى 10 سنوات وتسهيلات في الاستيراد والتصدير وتخفيضات في تكاليف الطاقة والمياه.

التركيز على القطاعات الواعدة

وأوضح، أنه تركز المنطقة الاقتصادية على عدة قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والسياحة، والخدمات المالية تتوفر في المنطقة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات الشركات العالمية في هذه القطاعات.

التعاون الدولي

وأكد أنه تعاونت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع العديد من الشركات والمؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية. تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية مشهورة وتم تنفيذ مشاريع مشتركة تعزز النمو الاقتصادي وتعزز الثقة في المنطقة.

القوى العاملة الماهرة

وأشار إلى أنه توفر المنطقة الاقتصادية السويسية قوى عاملة ماهرة ومدربة في مختلف المجالات. تعمل المنطقة على تطوير المهارات وتوفير التدريب المستمر للعمالة، مما يزيد من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية.

التسهيلات الجمركية

وأكد أنه توفر المنطقة الاقتصادية تسهيلات جمركية تشمل إجراءات استيراد وتصدير سريعة وميسرة، مما يسهل عملية التجارة الدولية ويجذب المستثمرين الأجانب.

الاستقرار السياسي والاقتصادي

وأوضح أنه يعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر عاملًا هامًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية من خلال سياسات وإصلاحات اقتصادية متسقة.

القوانين والتشريعات الاستثمارية

وأكد أنه تم وضع قوانين وتشريعات استثمارية واضحة وشفافة لحماية حقوق المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار. توفر هذه الإطار القانوني الثقة والأمان للمستثمرين.