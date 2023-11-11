رشاد العليمى: ما يحدث فى فلسطين اليوم نتيجة تخاذل المجتمع الدولى

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، القمة تؤكد دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وحقوقه المشروعة، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين اليوم يأتي نتيجة تخاذل المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم السبت، خلال كلمته بـالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، أن ما يحدث في فلسطين هو نتيجة متوقعة عند تجاهل الحق ورفض جميع مبادرات السلام وفرض الاحتلال سياسات الأمر الواقع.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القضية الفلسطينية ما زالت في قلب أولوية العالم العربي، فلا يجب تصفيتها ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين.