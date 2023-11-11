رئيس المجلس الرئاسى الليبى: الفلسطينيون يتعرضون للإبادة وعلينا ترجمة مواقفنا لقرارات تنفذ

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إننا أمام تحدٍّ ومسئولية تاريخية بعدم السماح للاحتلال بالتمادي في ارتكاب جرائمه غير المسبوقة، فالشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة والتجويع والتهجير القسري ويجب علينا ترجمة مواقفنا إلى قرارات ملزمة للتنفيذ.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السبت، خلال كلمته بـ القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، أن مصداقية النظام العالمي بعد العدوان على غزة أصبحت محل شكّ، مشيرًا إلى أن ليبيا مستعدة لتسخير كل جهودها لقيادة المجموعة العربية في الأمم المتحدة لوقف اعتداءات الاحتلال.

وأكد المنفي أنه يجب ممارسة كل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري.

ودعا المنفي إلى تشكيل لجنة مشتركة من القمتين العربية الإسلامية والإفريقية لإيصال مواقف شعوبنا بضرورة إيقاف انتهاكات الاحتلال في فلسطين.