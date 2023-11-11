السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التاريخ الاجتماعي للقاهرة".. ورشة كتابة ببيت المعمار المصري (السبت)

المعمار المصري
المعمار المصري

ينظم بيت المعمار المصري، لمحبي الكتابة حول المعمار المصري وأصالته، ورشة كتابة "التاريخ الاجتماعي للقاهرة"، مع المعماري محمد فريد، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التقدير الثقافي والوعي التاريخي الاجتماعي وتحويله إلى مقالات جذابة، فيشير بيت المعمار المصري إلى "كم من ثروات قصصية للقاهرة ثرية متعددة الثقافات في انتظار أن تروى".

أهداف الورشة التدريبية

إلقاء الضوء على تاريخ القاهرة الاجتماعي والأحداث التاريخية والثقافية الرئيسية والتغيرات المجتمعية، وتطوير مهارات الكتابة وخاصة في سياق التاريخ الاجتماعي، وتشجيع المشاركين على استكشاف روابطهم الشخصية بتاريخ القاهرة الاجتماعي ودعم الشعور بالانتماء للمجتمع من خلال مشاركة القصص الشخصية.

ويشار إلى أن بيت المعمار المصري، يقع في 4 درب اللبانة من ميدان القلعة، أمام مدخل السلطان حسن والرفاعي بالقاهرة.

txt

أجندة فعاليات «بيت المعمار المصري» لشهر نوفمبر 2023

txt

"الدراما من نظرة معمارية" محاضرة ببيت المعمار المصري.. 11 نوفمبر

فعاليات الورشة:

في المقدمة: تتناول الورشة لمحة عامة عن الجوانب الاجتماعية والثقافية والتاريخية للقاهرة، مع مناقشة حول أهمية حفظ وتوثيق التاريخ الاجتماعي.

مهارات وتقنيات الكتابة: تعلم أساسيات السرد القصصي وكتابة المقالات الفعالة والروايات، والكشف عن العلاقات والروابط الشخصية.

وتدريب الكتابة: من خلال صياغة التجارب الشخصية المرتبطة بتاريخ القاهرة.

وتدريب ثان للكتابة: حول التحرير والتهذيب والتدقيق اللغوي، وفي النهاية عرض ومناقشة النتائج.

عن المعماري محمد فريد:

هو معماري وباحث أكاديمي وطالب ماجستير متخصص في دراسات التراث العالمي، حصل على دبلوم الدراسات العليا في استراتيجيات التراث العمراني من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا. 

كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة حلوان في مصر، ويتمحور تركيزه الأساسي في كل من الأبحاث والممارسة المهنية حول إعادة تفسير التراث المعماري في الشرق الأوسط، علاوة على ذلك، فهو يشارك بنشاط في مختلف مجموعات العمل المرتبطة بـ ICOM وICOMOS 

القاهرة كتابة تاريخ المعمار المصري السرد القصصي بيت المعمار المصري

مواد متعلقة

الفنان التشكيلي جلال الحسيني يفتتح معرضه الجديد "مختارات".. غدًا

الكاتبة يوسي حنا عن كتابها "جروح مضمدة": أكتب حتى أنجو

لمحبي الفنون التشكيلية.. 5 معارض فنية جديدة هذا الأسبوع

محمد مسعود: فى كتابى الجديد "غير المكتوب عليهم" أوثق شهادات 13 شخصية فنية

"أم الدنيا".. تفاصيل افتتاح معرض فنى للفنانين طاهر عبدالعظيم وجلال جمعة

كبير النحاتين وحامل ختم مصر السفلى.. من هو "إيمحتب" ذائع الصيت فى مصر القديمة؟

"القاهرة مؤرخة" في ندوة ببيت السناري الثلاثاء

متى ظهرت اللوحات الجنائزية وماذا كتب المصريون القدماء عليها؟

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

20 دقيقة.. هدف ملغى وتعادل سلبى بين الأهلى والجونة

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس