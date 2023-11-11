"التاريخ الاجتماعي للقاهرة".. ورشة كتابة ببيت المعمار المصري (السبت)

ينظم بيت المعمار المصري، لمحبي الكتابة حول المعمار المصري وأصالته، ورشة كتابة "التاريخ الاجتماعي للقاهرة"، مع المعماري محمد فريد، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التقدير الثقافي والوعي التاريخي الاجتماعي وتحويله إلى مقالات جذابة، فيشير بيت المعمار المصري إلى "كم من ثروات قصصية للقاهرة ثرية متعددة الثقافات في انتظار أن تروى".

أهداف الورشة التدريبية

إلقاء الضوء على تاريخ القاهرة الاجتماعي والأحداث التاريخية والثقافية الرئيسية والتغيرات المجتمعية، وتطوير مهارات الكتابة وخاصة في سياق التاريخ الاجتماعي، وتشجيع المشاركين على استكشاف روابطهم الشخصية بتاريخ القاهرة الاجتماعي ودعم الشعور بالانتماء للمجتمع من خلال مشاركة القصص الشخصية.

ويشار إلى أن بيت المعمار المصري، يقع في 4 درب اللبانة من ميدان القلعة، أمام مدخل السلطان حسن والرفاعي بالقاهرة.

فعاليات الورشة:

في المقدمة: تتناول الورشة لمحة عامة عن الجوانب الاجتماعية والثقافية والتاريخية للقاهرة، مع مناقشة حول أهمية حفظ وتوثيق التاريخ الاجتماعي.

مهارات وتقنيات الكتابة: تعلم أساسيات السرد القصصي وكتابة المقالات الفعالة والروايات، والكشف عن العلاقات والروابط الشخصية.

وتدريب الكتابة: من خلال صياغة التجارب الشخصية المرتبطة بتاريخ القاهرة.

وتدريب ثان للكتابة: حول التحرير والتهذيب والتدقيق اللغوي، وفي النهاية عرض ومناقشة النتائج.

عن المعماري محمد فريد:

هو معماري وباحث أكاديمي وطالب ماجستير متخصص في دراسات التراث العالمي، حصل على دبلوم الدراسات العليا في استراتيجيات التراث العمراني من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام بهولندا.

كما حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة حلوان في مصر، ويتمحور تركيزه الأساسي في كل من الأبحاث والممارسة المهنية حول إعادة تفسير التراث المعماري في الشرق الأوسط، علاوة على ذلك، فهو يشارك بنشاط في مختلف مجموعات العمل المرتبطة بـ ICOM وICOMOS