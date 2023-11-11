حسن نصرالله: أمريكا الصوت الوحيد فى العالم الذى يرفض وقف إطلاق النار فى غزة

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إنه لم يعد هناك أحد في العالم لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة باستثناء الصوت الأمريكي الغريب.

وأضاف خلال كلمته المتلفزة التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "من يدير هذه المعركة ويقررها ويخوضها هو الإدارة الأمريكية وكل الضغط يجب أن يتوجه إلى الأمريكيين.

وأكد أن هناك تصديا بطوليا من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يخطئ مجددًا، وستفشل كل أهدافه ومجازر التاريخ، ومن بينها دير ياسين تشهد على ذلك.

ولفت إلى أن إسرائيل تزج بأقوى ألويتها، بقوات النخبة، لكنها لا تحقق أي إنجاز أو تقدم، مما يؤكد فشلها.

وأكد أن عدد الصواريخ البالستية التي تمتلكها المقاومة أكبر بكثير مما تتصوره إسرائيل.

وأضاف خلال كلمة متلفزة، أذاعتها القاهرة الإخبارية: "الهدف مما يحدث في غزة هو الدفع إلى ثقافة الاستسلام والرضوخ للسياسات الإسرائيلية".