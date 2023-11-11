نصرالله: إسرائيل تزج بأقوى ألويتها لكنها لا تحقق أى إنجاز

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن هناك تصديا بطوليا من المقاومة الفلسطينية للاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف، خلال كلمة متلفزة، أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يخطئ مجددًا، وستفشل كل أهدافه ومجازر التاريخ، ومن بينها دير ياسين تشهد على ذلك.

ولفت إلى أن إسرائيل تزج بأقوى ألويتها، بقوات النخبة، لكنها لا تحقق أي إنجاز أو تقدم، مما يؤكد فشلها.

وأكد أن عدد الصواريخ البالستية التي تمتلكها المقاومة أكبر بكثير مما تتصوره إسرائيل.

وأضاف، خلال كلمة متلفزة، أذاعتها القاهرة الإخبارية: "الهدف مما يحدث في غزة هو الدفع إلى ثقافة الاستسلام والرضوخ للسياسات الإسرائيلية".