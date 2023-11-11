أمطار تتفاوت فى شدتها من مكان لآخر بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، هطول أمطار تتفاوت في شدتها من مكان لآخر.

واتخذت محافظة البحيرة الاحتياطات اللازمة في الحفاظ على السلامة الشخصية والممتلكات، وتم الدفعة بعدد من المعدات الثقيلة إلى الشوارع من أجل المساهمة في سرعة شفط المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

استعدادات الوحدات المحلية

وتكثف الوحدات المحلية في المدن والمراكز، أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة منسوب المياه بشكل مستمر. وتم أيضًا تنظيف صفايات المطر في الشوارع والطرق، بالإضافة إلى مراجعة جميع التجهيزات والتمركزات ومحطات الصرف الصحي والزراعي ومنسوب المياه في الترع والمصارف، وتم متابعة أعمال صيانة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، بالإضافة إلى صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة. تم أيضًا متابعة جميع محطات الرفع والصرف وضمان توفر مولدات الكهرباء ومصادر الكهرباء الاحتياطية للتعامل مع أي ظروف طارئة.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية

وبالإضافة إلى ذلك، تم مراجعة المعديات والمراكب النيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وتم التأكيد على تعليق الملاحة في حالة هبوب الرياح الشديدة، وضرورة اتباع توجيهات الجهات المختصة والبقاء في أماكن آمنة، ويتم تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في المحافظة، بما في ذلك الإدارة العامة للطرق والكباري ووزارة الري والموارد المائية وشركة المياه والصرف الصحي والوحدات المحلية، للتأكد من جاهزية المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة وللتعامل مع أي طارئ يطرأ، وتهدف هذه الاستعدادات إلى حماية الأرواح البشرية والممتلكات، وضمان تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة الطقس السيئ.