قمة الرياض تُطالب الجنائية الدولية بالتحقيق الفورى فى جرائم الحرب الإسرائيلية

طالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية، وفقًا لمصادر تحدثت لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، سيطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

وقالت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، سيطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.