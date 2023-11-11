قيادى بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية قوية وحاسمة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية كانت حاسمة وقوية ولخصت القضية الفلسطينية، وأوضحت حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الدولة المصرية كل محاولات تنفيذ قوات الاحتلال تهجير قسري ضد الأشقاء الفلسطينيين، حيث كشف الرئيس السيسي عن معاناة الفلسطينيين، بتأكيده أن القمة العربية جاءت في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وأضاف "رزق" أن الرئيس السيسي سلط الضوء على مشاعر الشعوب العربية بشأن ما يحدث من حرب إبادة جماعية في غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عندما أكد أن الوقت يمر ثقيلا على فلسطين وأهلها ويمر على جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا، وكشف عن المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطا مدويا في هذا الامتحان الكاشف، وهو ما يكشف حجم تفاعل الرئيس السيسي مع ما عاناه الفلسطينيون من هذا الإخلال الغاشم.

الرئيس السيسى كشف محددات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس السيسي كشف محددات الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وموقفها الواضح والقوى تجاه العدوان على غزة، بتأكيده أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.

وأوضح "رزق" أن الرئيس السيسي وجه رسائل تحذيرية خلال القمة العربية من توسع رقعة الحرب، حيث إن مصر حذرت كثيرا من مغبة السياسات الأحادية، ووجه نداءً للدول العربية بضرورة اتخاذ مواقف قوية تجاه العدوان الإسرائيلي، من خلال تحذيره أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.